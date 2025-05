POL-MFR: (447) Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (01.05.2025) ereignete sich ein folgenschwerer Brand in einem Mehrfamilienhaus in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch). Ein 74-jähriger Mann verstarb, ein 68-jähriger Mann erlitt schwerer Verletzungen. Kurz nach Mitternacht alarmierten Anwohner die Intgrierte Leitstelle, dass dichter Rauch aus einem Mehrfamilienhaus am Rathausplatz dringen solle. Beim ...

