PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verletzt - Verursacher fährt weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 26.09.2025, 14.15 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Radfahrer in Bocholt. Am Freitagmittag befuhr ein 11-jähriger Junge gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Alfred-Flender-Straße überholte ihn ein anderer Junge auf einem Fahrrad. Als die Räder auf gleicher Höhe waren, stieß der Unbekannte gegen den 11-Jährigen. Dieser stürzte und verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten gekümmert zu haben. Beschreibung: Etwa 13 bis 14 Jahre alt mit orange-rote Haaren und braun-grünen Augen. Er war zur Unfallzeit mit einer schwarzen Jacke und weißen Schuhen mit grünen Akzenten bekleidet. Er trug einen Fahrradhelm mit neongelben Elementen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:32

    POL-BOR: Ahaus - Metall gestohlen

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Einsteinstraße; Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.15 Uhr und 05.00 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus. Die Täter waren auf das Grundstück eines Betriebs an der Einsteinstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:33

    POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher flüchten vor der Polizei

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße; Tatzeit: 26.09.2025, 01.25 Uhr; Vor der Polizei geflüchtet sind unbekannte Täter an der Dinkellandstraße in Stadtlohn. Gegen 01.25 Uhr hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle verschafft. Im Kassenbereich öffneten sie verschiedene Fächer und nahmen sich mehrere Stangen Zigaretten. In diesem Moment näherte sich ein ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:25

    POL-BOR: Reken - Brandserie in Groß Reken: Unbekannter Täter legt mehrere Feuer

    Reken (ots) - Tatort: Groß-Reken, Michaelstraße/Liekstegge/Kirchstraße/Overbergstraße; Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.30 Uhr bis 02.55 Uhr; Mehrere Feuer gelegt hat ein bislang unbekannter Täter in Groß Reken. In der Nacht zum Freitag gegen 00.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zur Michaelstraße gerufen. Einsatzgrund war ein brennendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren