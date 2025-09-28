Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verletzt - Verursacher fährt weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 26.09.2025, 14.15 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Radfahrer in Bocholt. Am Freitagmittag befuhr ein 11-jähriger Junge gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Alfred-Flender-Straße überholte ihn ein anderer Junge auf einem Fahrrad. Als die Räder auf gleicher Höhe waren, stieß der Unbekannte gegen den 11-Jährigen. Dieser stürzte und verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten gekümmert zu haben. Beschreibung: Etwa 13 bis 14 Jahre alt mit orange-rote Haaren und braun-grünen Augen. Er war zur Unfallzeit mit einer schwarzen Jacke und weißen Schuhen mit grünen Akzenten bekleidet. Er trug einen Fahrradhelm mit neongelben Elementen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

