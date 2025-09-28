PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verursacher fährt nach Unfall davon

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Auf der Sunhaar;

Unfallzeit: 27.09.2025, zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Auf der Sunhaar in Gronau. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr zuvor einen grauen Hyundai angefahren und vorne links beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 11:08

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte zerkratzen Autos

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße; Tatzeit: 27.09.2025, zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr; Zwei Autos zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter am Fahrbahnrand der Von-Steuben-Straße in Gronau. Die Tatzeit lag am Samstagmorgen zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr. Der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl) ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:07

    POL-BOR: Gescher - In Spielhalle eingebrochen

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Borkener Damm; Tatzeit: 27.09.2025, 04.00 Uhr; In die Räumlichkeiten einer Spielhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Borkener Damm in Gescher. Eine Zeugin wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Kurz darauf ertönte die Alarmanlage der Spielhalle und sie rief die Polizei über den Notruf. Bei deren Eintreffen waren die Einbrecher ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:05

    POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Burloer Weg; Unfallzeit: 26.09.2025, 19.40 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Burloer Weg in Bocholt. Am Freitagabend hörten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen lauten Knall. Der Unbekannte hatte einen am Fahrbahnrand stehenden schwarzen BMW angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren