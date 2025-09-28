Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verursacher fährt nach Unfall davon

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Auf der Sunhaar;

Unfallzeit: 27.09.2025, zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Auf der Sunhaar in Gronau. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr zuvor einen grauen Hyundai angefahren und vorne links beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell