Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte zerkratzen Autos

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße;

Tatzeit: 27.09.2025, zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr;

Zwei Autos zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter am Fahrbahnrand der Von-Steuben-Straße in Gronau. Die Tatzeit lag am Samstagmorgen zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr. Der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell