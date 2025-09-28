POL-BOR: Gronau - Unbekannte zerkratzen Autos
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße;
Tatzeit: 27.09.2025, zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr;
Zwei Autos zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter am Fahrbahnrand der Von-Steuben-Straße in Gronau. Die Tatzeit lag am Samstagmorgen zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr. Der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell