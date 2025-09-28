Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Freitagabend, 26. September, ist es in Herne zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich zwei unbekannte Täter gegen 20.15 Uhr an der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Büchnerstraße in Herne-Mitte zu schaffen. Hierbei wurden sie jedoch von einem 83-jährigen Hausbewohner überrascht und flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Die beiden Männer waren ca. 1,80 - 1,85 m groß, dunkel gekleidet und trugen schwarze Basecaps.

Wer hat etwas gesehen? Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell