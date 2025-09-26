PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Graffiti im Polizeipräsidium: Kunstwerk der Initiative Kurve kriegen jetzt ausgestellt

POL-BO: Graffiti im Polizeipräsidium: Kunstwerk der Initiative Kurve kriegen jetzt ausgestellt
Bochum (ots)

Kreativität statt Konflikt: Im Rahmen der Initiative Kurve kriegen, bei der Kinder und Jugendliche in ein Leben aus der Kriminalität begleitet werden, gibt es die Möglichkeit, mit legalen Graffitis seine Kreativität auszudrücken. Eines dieser Bilder wird nun dauerhaft im Bochumer Polizeipräsidium ausgestellt.

Das Angebot zu legalen Graffitis der Initiative Kurve kriegen ist vor vier Jahren ins Leben gerufen worden. Es bietet kriminalitätsgefährdeten Kindern und Jugendlichen eine legale und kreative Freizeitbeschäftigung - und trägt so dazu bei, Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Respekt zu stärken. Gleichwohl wird vermittelt, dass illegale Graffitis als Sachbeschädigung strafbar sind: Einer der Workshop-Leiter, Graffiti-Künstler und Pädagoge Manuel Meller, vermittelt neben der Technik nämlich stets, was erlaubt ist und was nicht.

Im Sommer wird draußen gearbeitet, in den Wintermonaten stehen Räume von Jugendtreffs und Stadtteilzentren zur Verfügung. Auf dem Programm stehen etwa das Gestalten von Leinwänden und Kalendern oder die Vorbereitung größerer legaler Sprüh-Aktionen im Freien. In den Graffiti-Workshops findet pädagogische Arbeit nicht in der Theorie statt - stattdessen fließt sie in die kreative Arbeit mit ein. Jugendliche lernen, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, ihre Kommunikation zu verbessern und respektvoll mit anderen umzugehen. So wird Selbstwirksamkeit erlebbar - und das Selbstbewusstsein wächst.

Eines der Werke kam bei Polizeipräsidentin Christine Frücht so gut an, dass es nun auch für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht wird - indem es dauerhaft im Polizeipräsidium ausgestellt wird. Zu sehen ist es ab sofort im Foyer von Gebäude 3 (Uhlandstraße 35, Bochum).

Fotohinweis: Claudia Keßler (l.) und Eileen Just von der Initiative Kurve kriegen präsentieren das Kunstwerk, Workshop-Leiter Manuel Meller (l.) steht zusammen mit dem jungen Künstler im Vordergrund. Der Kurve-kriegen-Teilnehmer ist aus Gründen der Anonymisierung bewusst unkenntlich gemacht worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

