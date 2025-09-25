PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Dorstener Straße - Ein Verletzter und rund 25.000 Euro Sachschaden

Herne (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 24. September, gegen 13 Uhr an der Dorstener Straße in Herne wurde ein 37-jähriger Bochumer verletzt.

Ein Herner (50) befuhr mit seinem Auto die Dorstener Straße in Richtung Wanne-Eickel. Im Kreuzungsbereich Ackerstraße fuhr er auf das Auto eines 19-jährigen Herners auf, das vor einer roten Ampel wartete. Der Pkw des jungen Mannes wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter in den Kreuzungsbereich geschoben.

Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, brachte eine Rettungswagenbesatzung den 37-jährigen Beifahrer des 19-Jährigen ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.0000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

