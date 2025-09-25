PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Autofahrer (18) rast durch Hamme: Polizei stellt Fahrzeug und Führerschein sicher

Bochum (ots)

Mit aufheulendem Motor raste ein Autofahrer (18, aus Bochum) durch Bochum-Hamme. Die Polizei stoppte ihn - und stellte Auto und Führerschein sicher.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 24. September. Gegen 22.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte auf der Straße Seilfahrt, wie der 18-Jährige seinen hochmotorisierten Wagen mehrfach stark beschleunigte. Als sie ihn zum Anhalten bringen wollten, flüchtete der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den jungen Bochumer kurz darauf im Bereich der Kreuzung Dorstener Straße.

Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sowie den Wagen des 18-Jährigen sicher.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

