Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Autoaufbrecher in Harpen gefasst

Bochum (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 23. September, fielen einer Polizeibeamtin in ziviler Bekleidung drei Personen im Bereich der Straße Kohlleppelsweg auf, die sich verdächtig an einem geparkten Pkw zu schaffen machten.

Die Polizeibeamtin informierte ihre Kollegen und sprach die Personengruppe an.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst zu Fuß, zwei von ihnen konnten aber im Nahbereich gestellt werden. Dem dritten Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht.

Während des Einsatzes wurden die Polizeibeamtin und ein Tatverdächtiger (24, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) leicht verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige (31, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitere Ermittlung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Christopher Tewes
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

