Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ein Job, 110 Möglichkeiten! Informationsabend für Schülerinnen, Schüler und Eltern

Buchholz (ots)

Unter dem Motto "Ein Job, 110 Möglichkeiten!" bietet die Polizeiinspektion Harburg potentiellen Berufsanfängern sowie interessierten Eltern die Möglichkeit, sich umfassend über das Studium bei der Polizei und das Berufsfeld im Allgemeinen zu informieren.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 07.10.2025, um 19 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Harburg, Schützenstraße 17, 21244 Buchholz, statt. Eine Anmeldung bis zum 03.10.2025 an auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de ist erforderlich.

Fragen zur Veranstaltung oder zum Studium beantwortet Polizeihauptkommissarin Katrin Jessen als Ansprechpartnerin für Ausbildungsthemen telefonisch unter der Nummer 04181 2850.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

