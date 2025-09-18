Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Länderübergreifende Verkehrskontrollen

Neu Wulmstorf und Hamburg-Hausbruch (ots)

Ablenkung im Straßenverkehr und Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen waren die Schwerpunkte von zwei länderübergreifenden Verkehrskontrollen, die gestern stattfanden. Rund 60 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Harburg und Stade sowie der Polizei Hamburg und des Zolls waren in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr im Einsatz, um beiderseits der Landesgrenze den Verkehr auf der B 73 zu kontrollieren.

Auf niedersächsischer Seite wurden dabei insgesamt 129 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In einem Fall lang ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor, die Fahrer mussten ihre Wagen stehen lassen.

In rund 40 Fällen wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Hier traf es vor allem Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand hatten, nicht angeschnallt waren oder deren Fahrzeuge Mängel an der Beleuchtung aufwiesen.

