Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Stelle - Tageswohnungseinbruch schlug fehl ++ Buchholz/A1 - Unfall an der Anschlussstelle ++ Seevetal/Maschen - Zweimal Gewahrsam an einem Tag

Rosengarten/Sieversen (ots)

PKW-Diebstahl

In der Straße Schwarzer Weg haben Diebe in der Nacht zu heute, 16.9.2025, einen grauen Toyota Land Cruiser gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 8:00 Uhr. Der Wagen im Wert von rund 70.000 EUR war auf einer Grundstückseinfahrt abgestellt. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Stelle - Tageswohnungseinbruch schlug fehl

Gestern, 15.9.2025, versuchten Diebe, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Schafwedel einzubrechen. Die Täter setzten ihr Hebelwerkzeug an der Terrassentür an. Letztlich schafften sie es aber nicht, die Tür zu öffnen. Die Scheibe wurde bei dem Versuch zerstört. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz/A1 - Unfall an der Anschlussstelle

Auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, kam es gestern, 15.9.2025, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 6:40 Uhr wollte ein 59-jähriger Mann mit seinem PKW von der Anschlussstelle aus auf den Hauptfahrstreifen wechseln. Er übersah dabei den Sattelzug eines 61-Jährigen, der dort unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der PKW des 59-Jährigen gegen die Mittelschutzplanke schleuderte und quer auf dem linken Fahrstreifen stehen blieb. Ein 29-Jähriger konnte mit seinem Mercedes Sprinter noch rechtzeitig davor bremsen, ihm fuhr jedoch ein 54-jähriger mit seiner Mercedes V-Klasse hinten auf. Die Beteiligten blieben allesamt unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 EUR.

Seevetal/Maschen - Zweimal Gewahrsam an einem Tag

Ein 41-jähriger Mann ist gestern, 15.9.2025, gleich zweimal von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zunächst war der Mann Beamten aufgefallen, weil er gegen 0:30 Uhr mit seinem PKW in Hittfeld mitten im Einmündungsbereich der Harburger Straße zur Straße Am Göhlenbach stand und dort bei laufendem Motor eine Zigarette rauchte. Auf Ansprache reagierte er zunächst nur mit Kichern. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde er bis in den Vormittag in Gewahrsam genommen.

Gegen 13:30 Uhr erschien der Mann dann erneut auf der Dienststelle. Er machte zusammenhanglose Äußerungen und fing irgendwann an, im Warteraum eine mitgebrachte Flasche Wein zu trinken. Daraufhin wurde er des Gebäudes verwiesen. Vor der Tür nahm der Mann dann eine Zeitung aus dem Briefkasten, steckte sie in einen Aschenbecher und setzte sie in Brand. Daraufhin wurde er von den Beamten der Wache erneut in Gewahrsam genommen, wogegen er sich nach Kräften wehrte. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell