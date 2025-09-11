Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebe nutzten unverschlossene Terrassentür ++ Winsen - Unfall beim Einparken ++ Winsen - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neu Wulmstorf (ots)

Einschleichdiebe nutzten unverschlossene Terrassentür

In der Straße Am Hang sind Diebe am Mittwoch, 10.9.2025, in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Vermutlich durch die unverschlossene Terrassentür betraten sie in den Nachmittagsstunden das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ein Bewohner war zu dieser Zeit im Haus, bemerkte die Täter aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld sowie Goldschmuck.

Winsen - Unfall beim Einparken

Eine 47-jährige Frau hat am Mittwoch, 10.9.2025, einen Verkehrsunfall in der Marktstraße verursacht. Gegen 10:05 Uhr wollte die Frau mit ihrem BMW vor einem Zaun einparken. Anstatt abzubremsen beschleunigte sie jedoch den Wagen, durchbrach den Zaun und kollidierte mit einem in einem Carport stehenden Fiat, der noch gegen einen daneben stehenden Jeep geschoben wurde.

Die Frau blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen und an der Zaunanlage entstand ein Schaden von insgesamt rund 18.000 EUR.

Winsen - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Im Querweg ist gestern, 10.9.2025, eine 69-jährige Frau gegen 21:55 Uhr mit ihrem PKW gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens gefahren. Die Frau setzte ihre Fahrt unvermittelt fort. Ein Zeuge hatte die Unfallflucht beobachtet und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten die 69-jährige Verursacherin zu Hause antreffen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über zwei Promille. Ihr wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten sicher.

