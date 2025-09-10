POL-WL: Diebe kamen durchs Küchenfenster ++ Buchholz - Zwei Männer nach Randale in Gewahrsam genommen ++ Buchholz - Müllcontainer in Brand gesetzt ++ u. w. M

Polizeiinspektion Harburg

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Diebe kamen durchs Küchenfenster

Im Gewerbegebiet an der Straße Am Hatzberg sind Diebe heute, 10.9.2025, in ein Gewerbeobjekt eingebrochen. Die Täter hatten ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss geöffnet und waren so in das Gebäude gelangt. Im Büro durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar.

Als die Täter sich im Obergeschoss umschauen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter überrascht, der dort übernachtet hatte. Die beiden Unbekannten flüchteten.

In Seevetal/Ramelsloh waren heute Nacht ebenfalls Einbrecher in einem Firmengebäude aktiv. An der Straße Bei den Kämpen betraten sie, vermutlich ebenfalls durch einen auf Kipp stehendes Fenster, eine Gewerbehalle und durchsuchten mehrere Räume. Hierbei lösten sie allerdings die Alarmanlage aus, so dass sie ohne Beute das Gebäude wieder verließen. In beiden Fällen wurde die Polizei erst mit einiger Verzögerung informiert, so dass keine Fahndungsmaßnahmen mehr möglich waren.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Örtlichkeiten aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz - Zwei Männer nach Randale in Gewahrsam genommen

Am Dienstag, 9.9.2025, gegen kurz nach 20 Uhr, wurde die Polizei in die Lindenstraße gerufen. Ein 36-jähriger Mann hatte dort zunächst vor einem Kiosk randaliert, dabei gegen die Tür getreten, einen Mülleimer und einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Dann geriet er mit einem 20-jährigen Mann in Streit, kratzte ihn und versuchte, ihn mit einer kaputten Glasflasche zu verletzen. Auch ein 23-Jähriger, der für Ruhe sorgen wollte, wurde mit der kaputten Glasflasche bedroht, aber nicht verletzt.

Der 36-Jährige wurde von den Beamten vor Ort fixiert und in Gewahrsam genommen. Hierbei störte ein 41-jähriger Mann den Polizeieinsatz und zeigte sich zunehmend aggressiv. Schließlich wurde auch dieser Mann in Gewahrsam genommen. Ein 27-jähriger Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen verschiedener Delikte eingeleitet.

Buchholz - Müllcontainer in Brand gesetzt

In der Straße An Boerns Soll kam es heute, 10.9.2025, zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr. Gegen 2:50 Uhr meldete eine Zeugin einen brennenden Müllcontainer vor einem Schulgebäude. Das Feuer breitete sich auf weitere Container aus, so dass in der Summe zwölf Müllcontainer durch die Flammen beschädigt wurden.

Die Polizei vermutet, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und sucht Zeugen. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Buchholz - Führerschein nach missglücktem Parkmanöver beschlagnahmt

In der Friedhofstraße kam es am Dienstag, 09.09.2025, zu einem Unfall, bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gegen 13:50 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem Golf vorwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand. Dabei stoppte er aber nicht rechtzeitig ab, sondern fuhr gegen einen vor ihm parkenden Hyundai. Dieser wurde gegen den davor stehenden VW Polo geschoben, der noch einen davor stehenden VW Touran touchierte. Beim Zurücksetzen fuhr der Mann gegen einen hinter ihm stehenden Mitsubishi. Zeugen sprachen den Mann an und alarmierten die Polizei. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde beschlagnahmt, ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 7.000 Euro.

