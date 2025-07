Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über neun Monate in die JVA anstatt in den Urlaub - Bundespolizei verhaftet langjährig Gesuchten

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (22.07.2025) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen Niederländer, der beabsichtigte, nach Antalya/Türkei auszureisen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Dieser wurde bereits im August 2013 von der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn erlassen. Grund dafür ist die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Da der Verurteilte in der Vergangenheit abgeschoben wurde, verblieb eine Restfreiheitsstrafe von 296 Tagen. Ursprünglich belief sich die Gesamtfreiheitsstrafe auf drei Jahre und neun Monate, zu der er im März 2012 verurteilt wurde.

Die Bundespolizisten eröffneten dem in den Niederlanden lebenden Mann den Haftbefehl und überstellten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

