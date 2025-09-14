Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 12.09.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 14.09.2025, 12 Uhr

Handeloh (ots)

Nach Beleidigung und versuchter Körperverletzung aus dem Zug verwiesen

In der Nacht zu Samstag beleidigte ein 33-jähriger Fahrgast im Zug von Buchholz nach Soltau andere Fahrgäste mit volksverhetzendem Inhalt und warf eine Dose nach dem Zugbegleiter, nachdem dieser ihn des Zuges verwiesen hatte. Aufgrund seines Verhaltens musste er durch andere Fahrgäste bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Eine Anzeige bezüglich Volksverhetzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Buchholz - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Freitagmittag beabsichtigte eine 45-jährige Fahrzeugführerin eines VW ID3 von der B3 nach links in die Ritscherstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Die 42-jährige Fahrzeugführerin und der 41-jährige Beifahrer des Polos sowie die 45-Jährige verletzten sich leicht und wurden in zwei Rettungswagen behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Buchholz / Holm-Seppensen - Unfallflüchtiger fuhr gegen einen Stromkasten

Am Samstag, gegen 14 Uhr, fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen Stromkasten in der Straße Weg zum Badeteich Einmündung Jungfernstieg. Anwohner hörten ein Krachen, konnten dieses aber nicht zuordnen. Der komplett beschädigte Stromkasten wurde erst später bemerkt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181/2850 zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Trunkenheit infolge Alkohol

Am Samstagnachmittag führte ein 44-Jähriger seinen PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,72 Promille. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

BAB 7 (Toppenstedt) - Pkw-Brand

Am Freitag, gegen 20 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Maschen ein brennender Pkw auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel gemeldet. Der Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Brackel wurden zwei Fahrstreifen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell