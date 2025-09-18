Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BMW von Grundstück gestohlen ++ Seevetal/Hörsten - Fenster aufgehebelt ++ Winsen/Rottorf - Über Verkehrsinsel gefahren ++ Winsen - PKW kam von der Fahrbahn ab, Fahrerin oder Fahrer flüchtete

Neu Wulmstorf (ots)

BMW von Grundstück gestohlen

In der Nacht zu heute, 18.9.2025, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 5:50 Uhr, kam es im Gravensteinerkamp zu einem PKW-Diebstahl. Unbekannte entwendeten von einem Privatgrundstück einen braunen, in der Auffahrt abgestellten BMW X5. Der Wert des Wagens wird auf rund 22.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Hörsten - Fenster aufgehebelt

In der Straße Am Plack sind Diebe in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16.9.2025, 15:30 Uhr und Mittwoch, 14:30 Uhr. Die Täter brachen hierzu ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Winsen/Rottorf - Über Verkehrsinsel gefahren

Auf der K 87 (Bundesstraße) kam es gestern, 17.9.2025 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 7:15 Uhr war eine 34-jährige Frau mit ihrem Toyota in Fahrtrichtung Winsen unterwegs. Hierbei fuhr sie zu weit nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. In der Folge geriet der Wagen ins Schlingern, touchierte einen VW Golf sowie einen Kia. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Caddy.

Die Unfallverursacherin sowie die 39-jährige Fahrerin des VW Golf wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 45.000 EUR.

Winsen - PKW kam von der Fahrbahn ab, Fahrerin oder Fahrer flüchtete

Zeugen meldeten der Rettungsleitstelle am Mittwochabend, 17.9.2025, gegen 22:35 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Osttangente. Demnach war ein Rolls-Royce, vom Tönnhäuser Weg kommend, in Richtung Süden auf der Osttangente unterwegs gewesen und in Höhe der Einmündung der Straße Zuckerkamp nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, war der Fahrersitz leer. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 20-jähriger Mann, der verletzt war und von Ersthelfern betreut wurde. Die Feuerwehr musste mit hydraulischem Werkzeug die rechte Fahrzeugseite öffnen, um den Mann zu befreien. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Von der Fahrerin oder dem Fahrer des Unfallfahrzeugs fehlte vor Ort jede Spur. Auch eine Absuche der Umgebung durch Polizeibeamte und mittels einer Drohne verlief negativ.

Die Spuren wiesen darauf hin, dass der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, zunächst mit einer Schutzplanke kollidierte und anschließend nacheinander gegen zwei Bäume prallte.

Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Rolls-Royce auf Anordnung der Staatsanwaltschaft für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Fahrerin oder zum Fahrer dauern an. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell