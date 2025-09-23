Polizei Bochum

POL-BO: Streifenwagen und Pkw kollidieren auf dem Ostring

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag, 22. September, im Kreuzungsbereich Ostring / Scharnhorststraße in der Bochumer Innenstadt ereignet hat, wurden drei Personen leicht verletzt.

Ein mit drei Beamten besetzter Streifenwagen der Polizei war gegen 14.25 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn langsam bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Zeitgleich bog ein 56-jähriger Herner Autofahrer von der Scharnhorststraße links auf den Ostring ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Streifenwagen.

Der Herner zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnte der 56-Jährige ab und wollte stattdessen eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Auch die beiden Polizisten (20 und 37 Jahre), die als Beifahrer in dem Streifenwagen gesessen hatten, zogen sich leichte Verletzungen zu.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell