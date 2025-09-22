Polizei Bochum

POL-BO: Wahlplakate angezündet - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die am späten Sonntagnachmittag, 21. September, zwei Wahlplakate im Bereich Hunscheidtstraße/Wasserstraße in Bochum-Wiemelhausen angezündet haben sollen.

Ein Spaziergänger hatte gegen 17.25 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem er die beiden Jugendlichen auf frischer Tat gesehen hatte. Die jungen Männer flüchteten daraufhin in Richtung Königsallee.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Jugendlicher:

- 14 bis 17 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - hellblonde Haare - weißer Pullover mit schwarzer Aufschrift - beige/braune Hose

2. Jugendlicher:

- 14 bis 17 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schwarzer Kapuzenpullover - blaue Jeans

Der Staatsschutz ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell