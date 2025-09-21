PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (63) ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei männlichen Tätern

Bochum (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am Samstagabend, 20. September, einen 63-jährigen Mann in Bochum ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Bochumer gegen 18 Uhr fußläufig auf der Gelsenkirchener Straße unterwegs. Als er in die Lange Straße abbog, hielt neben ihm ein Auto, aus dem zwei unbekannte Personen ausstiegen. Einer von ihnen hielt den Bochumer fest und drohte ihm mit einem Messer. Währenddessen entwendete die zweite Person eine Kette, die der 63-Jährige am Hals trug. Anschließend stiegen die Täter wieder in das Auto und flüchteten in Richtung Krayer Straße.

Bei dem Auto soll es sich um eine schwarze Limousine der Marken BMW oder Mercedes-Benz mit Münchener Kennzeichen gehandelt haben.

Beide Personen sollen männlich gewesen sein. Einer der Männer wird als circa 175 cm groß mit einer kräftigen Figur, schwarzem kurzen Haar und schwarzem Dreitagebart beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose sowie einem schwarzen T-Shirt. Zudem soll er gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die zweite Person wird dagegen als schmal beschrieben, mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Vollbart.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

