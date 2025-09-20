Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss: Kradfahrer (20) lebensgefährlich verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 20. September, in Herne hat sich ein 20-jähriger Herner lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 1.30 Uhr mit seinem Motorrad die Kastanienallee in Richtung der Straße "Am Böckenbusch", als er in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 6a die Kontrolle über sein Zweirad verlor und mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug kollidierte. Er stürzte und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der junge Mann, der ohne Helm unterwegs war, lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurde er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell