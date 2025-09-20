PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Richard G. ist wieder da!

Bochum, Dortmund, Recklinghausen (ots)

Der seit Freitagmorgen (19. September) vermisste Richard G. (76) aus Bochum ist wieder da. Der Senior wurde in Essen angetroffen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

