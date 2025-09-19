PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 11:20

    POL-BO: Kind (3) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Bochum (ots) - Am Donnerstag, 18. September, gegen 13 Uhr wurde ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße in Bochum leicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand ist der Junge zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine Autofahrerin (48, aus Bochum) die Ruhrstraße. Sie bremste und wich gleichzeitig auf die Gegenfahrbahn aus. Sie konnte einen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:49

    POL-BO: Cyber-Trading Betrug - Statt Gewinn nur hohe Verluste

    Bochum, Herne, Witten (ots) - Der Cyber-Trading Betrug stellt derzeit eine ernsthafte Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher dar. Dies meint Handelsaktivitäten, die vollständig über das Internet oder digitale Plattformen abgewickelt werden. Innerhalb kürzester Zeit sind dazu beim Polizeipräsidium Bochum mehrere Fälle mit hohen finanziellen Schäden zur Anzeige gebracht worden. Insgesamt erreichten diese einen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:19

    POL-BO: Bochumerin (55) ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei männlichen Tätern

    Bochum (ots) - Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am Mittwoch, 17. September, eine Bochumerin (55) ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 55-jährige Joggerin gegen 18.45 Uhr auf dem Fußweg zwischen Mühlenteich und Wattenscheider Hellweg unterwegs, als sich ihr zwei unbekannte Männer von hinten näherten und ...

    mehr
