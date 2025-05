Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradraub vereitelt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Trio versuchte in der Nacht zu Sonntag, 25.05.2025, mutmaßlich das Fahrrad eines Pfandsammlers zu rauben. Passanten halfen dem Opfer, sodass die Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr hielt sich ein 50-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad in der Stresemannstraße auf. Dort suchte er zusammen mit einer Bekannten zurückgelassene Pfandflaschen. In Höhe der Herforder Straße, an einem Treppenbereich, fanden sie mehrere leere Dosen. Als der Bielefelder eine in die Hand nahm, teilte ein Mann aggressiv mit, dass ihm die Dose gehören würde. Zwei Begleiter schlugen den 50-Jährigen mehrfach, während der Erste versuchte das Fahrrad des Bielefelders zu rauben. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen.

Da Passanten dem Pfandsammler halfen, bekam dieser sein Fahrrad unmittelbar zurück. Das Trio flüchtete anschließend. Die drei Männer sollen Schwarz gewesen sein. Ein Mann trug eine weiße Jacke.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu den Tätern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

