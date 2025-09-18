Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (55) ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei männlichen Tätern

Bochum (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am Mittwoch, 17. September, eine Bochumerin (55) ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die 55-jährige Joggerin gegen 18.45 Uhr auf dem Fußweg zwischen Mühlenteich und Wattenscheider Hellweg unterwegs, als sich ihr zwei unbekannte Männer von hinten näherten und versuchten, ihr die Kopfhörer zu entreißen.

Als sich die Bochumerin dem widersetzte, drohte einer der Männer mit einem Messer. Nach einem kurzen Wortwechsel ergriffen die Tatverdächtigen schließlich die Kopfhörer und flüchteten in Richtung Wattenscheider Hellweg.

Die beiden werden beschrieben als ca. 20-22 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit schwarzer Kleidung. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der beiden hatte schwarze Haare, der andere trug ein Basecap.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell