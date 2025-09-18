PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall: Kind (10) auf Tretroller von PKW erfasst

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 17. September, gegen 17.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Südring in Bochum. Dabei wurde ein zehnjähriger Junge schwer verletzt.

Nach bisherigem Stand überquerte der Bochumer mit seinem Tretroller den Südring in Höhe des Otto-Sander-Platzes. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich den Südring in Richtung Hauptbahnhof. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Krankenwagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:18

    POL-BO: Polizei für Bochum, Herne und Witten beteiligt sich am Tag ohne Verkehrstote

    Bochum, Herne, Witten (ots) - Neun Menschen haben 2024 in Bochum, Herne und Witten bei Verkehrsunfällen ihr Leben verloren - um auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam zu machen, beteiligt sich das Polizeipräsidium Bochum am Donnerstag, 18. September, am "Tag ohne Verkehrstote". Unter anderem wird vermehrt kontrolliert. Die Regeln befolgen und Rücksicht auf ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:04

    POL-BO: Abbiegeunfall: Fußgängerin (27) kommt ins Krankenhaus

    Bochum (ots) - Schwerer Unfall auf der Bochumer Königsallee: Ein Autofahrer (26, aus Bochum) hat beim Abbiegen eine Fußgängerin (27, auch aus Bochum) erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag, 15. September, gegen kurz vor 7 Uhr auf der Kreuzung Königsallee, Ecke Berneckerstraße. Der Autofahrer bog nach links auf die Königsallee ab. Dabei ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:47

    POL-BO: Autofahrer (33) flüchtet vor Polizeistreife - Fahrzeug und Führerschein sichergestellt

    Bochum (ots) - Einer beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich ein 33-jähriger Autofahrer am Montag, 15. September, gegen 20.20 Uhr am Kohlensiepen in Witten. Der Mann reagierte nicht auf Anhaltesignale der Polizei, beschleunigte sein Fahrzeug auf bis zu 140 km/h, missachtete rote Ampeln und flüchtete weiter in Richtung Wetterstraße. Wenig später konnte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren