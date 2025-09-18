Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall: Kind (10) auf Tretroller von PKW erfasst

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 17. September, gegen 17.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Südring in Bochum. Dabei wurde ein zehnjähriger Junge schwer verletzt.

Nach bisherigem Stand überquerte der Bochumer mit seinem Tretroller den Südring in Höhe des Otto-Sander-Platzes. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich den Südring in Richtung Hauptbahnhof. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Krankenwagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell