Polizei Bochum

POL-BO: Kind (3) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 18. September, gegen 13 Uhr wurde ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße in Bochum leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist der Junge zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine Autofahrerin (48, aus Bochum) die Ruhrstraße. Sie bremste und wich gleichzeitig auf die Gegenfahrbahn aus. Sie konnte einen Zusammenstoß mit dem Dreijährigen dennoch nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik verbracht.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell