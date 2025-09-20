PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Fußgänger (16) schwer verletzt - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 19. September, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 16-jähriger Fußgänger aus Bochum, gegen 13.30 Uhr die Bochumer Straße an der Fußgängerampel im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / Vietingstraße in Richtung Ludwig-Steil-Straße zu queren. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Bochumer stürzte zu Boden. Der Radfahrer blieb kurz stehen und entschuldigte sich, bevor er seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Der 16-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der flüchtige Radfahrer wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, 13 bis 15 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, schlanke Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 20:47

    POL-BO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss: Kradfahrer (20) lebensgefährlich verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 20. September, in Herne hat sich ein 20-jähriger Herner lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 1.30 Uhr mit seinem Motorrad die Kastanienallee in Richtung der Straße "Am Böckenbusch", als er in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 6a die Kontrolle über sein ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 19:46

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Richard G. ist wieder da!

    Bochum, Dortmund, Recklinghausen (ots) - Der seit Freitagmorgen (19. September) vermisste Richard G. (76) aus Bochum ist wieder da. Der Senior wurde in Essen angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Julia Wilms Telefon: 0234 ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:09

    POL-BO: Update: Marleen M. ist wieder da!

    Bochum (ots) - Die Suche nach der vermissten Marleen M. kann eingestellt werden. Die junge Frau wurde wohlbehalten in Bochum angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu nutzen. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 909-1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren