POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Fußgänger (16) schwer verletzt - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 19. September, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 16-jähriger Fußgänger aus Bochum, gegen 13.30 Uhr die Bochumer Straße an der Fußgängerampel im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / Vietingstraße in Richtung Ludwig-Steil-Straße zu queren. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Bochumer stürzte zu Boden. Der Radfahrer blieb kurz stehen und entschuldigte sich, bevor er seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Der 16-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der flüchtige Radfahrer wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, 13 bis 15 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, schlanke Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

