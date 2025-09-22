PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Evelin S. ist wieder da!

Herne (ots)

Die vermisste Evelin S. aus Herne ist wieder da. Die 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 10:32

    POL-BO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

    Witten (ots) - Am Freitagabend, 19. September, kam es auf der Wittener Straße in Witten-Herbede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Wittenerin gegen 19:25 Uhr den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus dem ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 04:14

    POL-BO: Bochumer (63) ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei männlichen Tätern

    Bochum (ots) - Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am Samstagabend, 20. September, einen 63-jährigen Mann in Bochum ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Bochumer gegen 18 Uhr fußläufig auf der Gelsenkirchener Straße unterwegs. Als er in die Lange Straße abbog, hielt neben ihm ein Auto, aus dem zwei unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren