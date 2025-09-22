Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Evelin S. ist wieder da!

Herne (ots)

Die vermisste Evelin S. aus Herne ist wieder da. Die 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell