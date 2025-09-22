POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Evelin S. ist wieder da!
Herne (ots)
Die vermisste Evelin S. aus Herne ist wieder da. Die 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell