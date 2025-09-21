PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

Witten (ots)

Am Freitagabend, 19. September, kam es auf der Wittener Straße in Witten-Herbede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Wittenerin gegen 19:25 Uhr den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus dem Bereich der Zufahrt in Höhe der Hausnummer 35 bog ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer unvermittelt auf den Radweg ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radfahrerin ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer sprach die Verletzte kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um sie zu kümmern.

Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

So wird der unbekannte Fahrer beschrieben:

männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, dunkelblonder Vollbart, ca. 30-35 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jogginghose.

Bei dem E-Scooter soll es sich um ein dunkles Modell handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dem E-Scooter geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234 / 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Frank Lemanis
Telefon: 0234 909-1020
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 04:14

    POL-BO: Bochumer (63) ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei männlichen Tätern

    Bochum (ots) - Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am Samstagabend, 20. September, einen 63-jährigen Mann in Bochum ausgeraubt haben. Es werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Bochumer gegen 18 Uhr fußläufig auf der Gelsenkirchener Straße unterwegs. Als er in die Lange Straße abbog, hielt neben ihm ein Auto, aus dem zwei unbekannte ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 20:47

    POL-BO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss: Kradfahrer (20) lebensgefährlich verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 20. September, in Herne hat sich ein 20-jähriger Herner lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 1.30 Uhr mit seinem Motorrad die Kastanienallee in Richtung der Straße "Am Böckenbusch", als er in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 6a die Kontrolle über sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren