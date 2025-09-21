Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

Witten (ots)

Am Freitagabend, 19. September, kam es auf der Wittener Straße in Witten-Herbede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Wittenerin gegen 19:25 Uhr den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus dem Bereich der Zufahrt in Höhe der Hausnummer 35 bog ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer unvermittelt auf den Radweg ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radfahrerin ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer sprach die Verletzte kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um sie zu kümmern.

Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

So wird der unbekannte Fahrer beschrieben:

männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, dunkelblonder Vollbart, ca. 30-35 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jogginghose.

Bei dem E-Scooter soll es sich um ein dunkles Modell handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dem E-Scooter geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234 / 909-5206 zu melden.

