POL-GE: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sorgt für Polizei-Einsatz

Gelsenkirchen (ots) - Ein 13 Jahre alter Junge steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen, 7. Januar 2025, mit einem Auto durch die Stadt gefahren zu sein. Der Vater des Kindes, ein 59 Jahre alter Gelsenkirchener, hielt am späten Abend um 23.45 Uhr eine Polizeistreife an der Auguststraße in der Altstadt an und schilderte den Sachverhalt. Der Bruder des ...

mehr