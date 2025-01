Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht gegen 13-Jährigen/Unerlaubte Spritztour im Ford Focus

Gelsenkirchen (ots)

Ein 13 Jahre alter Junge steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen, 7. Januar 2025, mit einem Auto durch die Stadt gefahren zu sein. Der Vater des Kindes, ein 59 Jahre alter Gelsenkirchener, hielt am späten Abend um 23.45 Uhr eine Polizeistreife an der Auguststraße in der Altstadt an und schilderte den Sachverhalt. Der Bruder des Verdächtigen, 12 Jahre alt, bestätigte gegenüber den Beamten, dass er den 13-Jährigen am Morgen habe wegfahren sehen. Während des Gespräches kam der Verdächtige dazu. Er gab die Fahrt zu und war unkooperativ. Den Schlüssel zum Fahrzeug wollte er den Beaten nicht geben und er konnte auch nicht gefunden werden. Bei einer Durchsuchung des Jungen fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten es sicher. Das Auto, ein Ford Focus, war zur Fahndung ausgeschrieben. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Die Beamten stellten beides sicher, um Beweise für die gefährliche Spritztour zu finden. Die Ermittlungen dauern an.

