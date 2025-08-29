Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leichnam in Koffer in Filderstadt-Bonlanden aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt-Bonlanden (ES):

Ein stark verwester, zum Teil bereits skelettierter Leichnam ist am späten Donnerstagvormittag in einem Koffer in einem Wohngebiet am Ortsrand von Filderstadt-Bonlanden aufgefunden worden. Zur Aufklärung der Todesumstände wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine 44-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Dem örtlich zuständigen Bauhof wurde am Donnerstagvormittag der Koffer in der Nähe eines Spielplatzes an einem Bachlauf in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gemeldet. Als Mitarbeiter des Bauhofes starken Geruch feststellten, öffneten sie den Koffer und entdeckten die Leiche. Die daraufhin verständigten Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei nahmen noch am Fundort die Ermittlungen auf.

Eine Obduktion des Opfers soll im Laufe des Freitags näheren Aufschluss über das Geschlecht, das Alter sowie die Todesursache und den Todeszeitpunkt geben.

Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat in Bonlanden, in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand, in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war?

- Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711/3990-660 (rund um die Uhr) entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell