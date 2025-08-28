PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorrang beim Linksabbiegen missachtet

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Schnarrenbergstraße / Hoppe-Seyler-Straße ereignet hat. Eine 44-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Schnarrenbergstraße bergaufwärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hoppe-Seyler-Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 51-Jährige mit ihrem Citroen Berlingo, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Citroen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 14.000 Euro geschätzt. (cw)

