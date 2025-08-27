Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Verkehrskontrolle; Bundesstraße wegen Hunde gesperrt

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Kind gegen Pkw geprallt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Eningen erlitten. Das vier Jahre alte Mädchen war gegen 16.45 Uhr mit seinem Kinderfahrrad in einer Sackgasse unterwegs und fuhr bergab in Richtung Sulzengasse. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und prallte gegen den verkehrsbedingt stehenden VW Touran eines 54 Jahre alten Mannes. Das Mädchen wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Metzingen (RT): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag auf der Ulmer Straße in Metzingen ereignet. Ein 41-Jähriger wollte gegen 15.10 Uhr mit einem VW Passat vom Gelände eines Autohauses aus nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Neuhausen einfahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner BMW. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Zweiradlenker nach links abgewiesen und stürzte zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neckarhausen erlitten. Ein 39-Jähriger wollte kurz vor 17.30 Uhr mit einem VW Golf vom Drosselweg aus nach links auf die Nürtinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden und mit seinem Mountainbike auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg fahrenden 60-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es war Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): In Recyclinghof eingebrochen

In einen Verwertungsbetrieb in der Hohenheimer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Kriminelle zwischen 18 Uhr und acht Uhr in das Gelände eingedrungen sein. Dort brach er in einen der Container ein. Soweit bislang bekannt ist, ließ er daraus einen Kompressor der Marke Elmag BOY mitgehen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden an der Containertüre wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Sprinterlenker ist am Dienstagnachmittag von der Polizei auf der B 27 bei Tübingen aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 16.50 Uhr war eine Zivilstreife der Verkehrspolizei auf der Bundesstraße zu Geschwindigkeitskontrollen unterwegs. Hierbei befuhren die Beamten den linken Fahrstreifen und wollten einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Sprinter überholen. Der Fahrer des Kastenwagens gab jedoch Gas und verhinderte dadurch das Überholmanöver. Im Anschluss zog er rechts an dem Zivilwagen vorbei, wechselte abrupt nach links und überholte selbst ein Fahrzeug. Anschließend wechselte der Sprinterlenker wieder nach rechts, überholte verbotswidrig zwei weitere Fahrzeuge und zog so knapp vor diesen auf die linke Spur, dass die beiden Fahrer abbremsen mussten. Daraufhin hielten die Verkehrspolizisten den Kastenwagen an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25 Jahre alte Fahrer nicht im Erlaubnis einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot aufgrund mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht und er keine gültigen Kontrollblätter für den 3,5 Tonner mitführte. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und der verantwortliche Halter des Sprinters verständigt. Der 25-Jährige muss jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen. (ms)

Hechingen (ZAK): Bundesstraße wegen freilaufender Hunde gesperrt

Die B 27 musste im Bereich der Wessinger Senke am Dienstag wegen zweier freilaufender Hunde zeitweise voll gesperrt werden. Ab 17.40 Uhr gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein, dass auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Bisingen-Nord und Hechingen-Süd sich zwei größere Hunde auf der Bundesstraße befinden würden. Sofort machten sich mehrere Streifen, darunter auch Polizeihundeführer, auf den Weg zur Wessinger Senke. Eines der Tiere konnte durch einen Verkehrsteilnehmer eingefangen werden. Der zweite Hund ließ sich zunächst nicht einfangen und rannte kreuz und quer über alle Fahrspuren, so dass die B 27 in dem Bereich zeitweise voll gesperrt werden musste. Gegen 18.15 Uhr rannte er in Richtung Wessingen davon und konnte dort von seinen Besitzern wohlbehalten eingefangen werden. Sie holten kurz darauf auch das zweite Tier ab, so dass um 18.20 Uhr die Sperrung der B 27 aufgehoben werden konnte. (ms)

