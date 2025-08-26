Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jähriger Seniorin aus Kusterdingen

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jähriger Seniorin aus Kusterdingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.08.2025 / 17.14 Uhr

Die seit Sonntag 24. August 2025 vermisste 70 Jahre alte Seniorin aus Kusterdingen ist am Dienstagnachmittag tot in einem Waldstück zwischen Kusterdingen und Wannweil aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

