POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jähriger Seniorin aus Kusterdingen
Reutlingen (ots)
Kusterdingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jähriger Seniorin aus Kusterdingen
Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.08.2025 / 17.14 Uhr
Die seit Sonntag 24. August 2025 vermisste 70 Jahre alte Seniorin aus Kusterdingen ist am Dienstagnachmittag tot in einem Waldstück zwischen Kusterdingen und Wannweil aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Hinweis an die Redaktionen:
Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.
