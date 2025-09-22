Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Herne (ots)

Am Sonntagnachmittag, 21. September, ereignete sich auf dem Westring in Herne ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jährige Zweiradfahrer aus Recklinghausen gegen 15.30 Uhr die Straße Westring in Richtung der Shamrockstraße. In Höhe der Hausnummer 85 wollte er mit seinem Motorroller den Fahrstreifen wechseln, was aufgrund der dichten Verkehrslage nicht möglich war.

Als sich der Zweiradfahrer wieder nach vorne orientierte, befand sich unmittelbar vor ihm ein Auto, welches aufgrund einer roten Ampel bereits deutlich abgebremst hatte. Der Recklinghäuser konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Im Zuge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell