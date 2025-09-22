PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Herne (ots)

Am Sonntagnachmittag, 21. September, ereignete sich auf dem Westring in Herne ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jährige Zweiradfahrer aus Recklinghausen gegen 15.30 Uhr die Straße Westring in Richtung der Shamrockstraße. In Höhe der Hausnummer 85 wollte er mit seinem Motorroller den Fahrstreifen wechseln, was aufgrund der dichten Verkehrslage nicht möglich war.

Als sich der Zweiradfahrer wieder nach vorne orientierte, befand sich unmittelbar vor ihm ein Auto, welches aufgrund einer roten Ampel bereits deutlich abgebremst hatte. Der Recklinghäuser konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Im Zuge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Christopher Tewes
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:30

    POL-BO: Wahlplakate angezündet - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die am späten Sonntagnachmittag, 21. September, zwei Wahlplakate im Bereich Hunscheidtstraße/Wasserstraße in Bochum-Wiemelhausen angezündet haben sollen. Ein Spaziergänger hatte gegen 17.25 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem er die beiden Jugendlichen auf frischer Tat gesehen hatte. Die jungen Männer flüchteten daraufhin in Richtung Königsallee. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:13

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Evelin S. ist wieder da!

    Herne (ots) - Die vermisste Evelin S. aus Herne ist wieder da. Die 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Mirella Turrek Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:32

    POL-BO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

    Witten (ots) - Am Freitagabend, 19. September, kam es auf der Wittener Straße in Witten-Herbede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Wittenerin gegen 19:25 Uhr den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren