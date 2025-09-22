Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher (45) nach Festnahme in U-Haft

Bochum (ots)

Am Freitagmorgen, 19. September, ereignete sich ein Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Hattinger Straße in Bochum.

Ein Zeuge wählte den Notruf der Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten einen 45-jährigen Bochumer noch in den Räumlichkeiten des Geschäftes antreffen und festnehmen.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Bochum ordnete Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell