POL-BO: Fußgänger auf dem Südring angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Auf dem Südring in der Bochumer Innenstadt kam es am Dienstag, 23. September, gegen 20.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger (42, aus Bochum) leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer.

Der Fußgänger befand sich auf dem Grünstreifen des Südrings und wollte von dort aus die Straße in Richtung der Hausnummer 33 überqueren, als er mit einem von rechts kommenden Auto kollidierte.

Der 42-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt Richtung Hauptbahnhof fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

