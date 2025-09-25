Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Hofstede - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am frühen Mittwochabend, 24. September, ereignete sich in der Dinnendahlstraße in Bochum ein Einbruch in die Wohnung einer 66-jährigen Bochumerin.

Unbekannte Täter brachen zwischen 17.40 und 18.15 Uhr die Wohnungstür auf, drangen in das Objekt ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Zeugen beobachteten zwei verdächtige Personen, die beide wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, - laut Zeugenangaben "südländisches Erscheinungsbild", - ca. 20 bis 25 Jahre alt, - schlanke Statur, - schwarzes Kopftuch, - dunkler Mantel, - dunkle Ober- und Unterbekleidung und - dunkle Umhänge- oder Handtasche.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Täterinnen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell