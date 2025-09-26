Polizei Bochum

POL-BO: Bake blockiert Bochumer Bahn: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

In der späten Donnerstagnacht, 25. September, ereignete sich auf der Dorstener Straße ein Zusammenstoß. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei und sucht Zeugen.

Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Amtsstraße in Bochum-Hamme platzierten unbekannte Täter den Standfuß einer Warnbake im Gleisbett.

Ein Straßenbahnfahrer (50, aus Bochum) war in Richtung Herne unterwegs als er gegen Mitternacht den Standfuß überfuhr, der sich daraufhin unter dem Fahrzeug verkeilte. Da die Straßenbahn nach ersten Ermittlungen langsam unterwegs war, blieb sie auf der Schiene und entgleiste nicht. Niemand wurde verletzt.

Nachdem Techniker der Verkehrsbetriebe den Gegenstand aus dem Gleisbett entfernt hatten, konnte die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen; ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

