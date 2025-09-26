PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Bake blockiert Bochumer Bahn: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

In der späten Donnerstagnacht, 25. September, ereignete sich auf der Dorstener Straße ein Zusammenstoß. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei und sucht Zeugen.

Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Amtsstraße in Bochum-Hamme platzierten unbekannte Täter den Standfuß einer Warnbake im Gleisbett.

Ein Straßenbahnfahrer (50, aus Bochum) war in Richtung Herne unterwegs als er gegen Mitternacht den Standfuß überfuhr, der sich daraufhin unter dem Fahrzeug verkeilte. Da die Straßenbahn nach ersten Ermittlungen langsam unterwegs war, blieb sie auf der Schiene und entgleiste nicht. Niemand wurde verletzt.

Nachdem Techniker der Verkehrsbetriebe den Gegenstand aus dem Gleisbett entfernt hatten, konnte die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen; ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Christopher Tewes
Telefon: 0234 909 1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:35

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Dorstener Straße - Ein Verletzter und rund 25.000 Euro Sachschaden

    Herne (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 24. September, gegen 13 Uhr an der Dorstener Straße in Herne wurde ein 37-jähriger Bochumer verletzt. Ein Herner (50) befuhr mit seinem Auto die Dorstener Straße in Richtung Wanne-Eickel. Im Kreuzungsbereich Ackerstraße fuhr er auf das Auto eines 19-jährigen Herners auf, das vor einer roten Ampel wartete. Der Pkw ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:48

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Hofstede - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Am frühen Mittwochabend, 24. September, ereignete sich in der Dinnendahlstraße in Bochum ein Einbruch in die Wohnung einer 66-jährigen Bochumerin. Unbekannte Täter brachen zwischen 17.40 und 18.15 Uhr die Wohnungstür auf, drangen in das Objekt ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugen ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:34

    POL-BO: Autofahrer (18) rast durch Hamme: Polizei stellt Fahrzeug und Führerschein sicher

    Bochum (ots) - Mit aufheulendem Motor raste ein Autofahrer (18, aus Bochum) durch Bochum-Hamme. Die Polizei stoppte ihn - und stellte Auto und Führerschein sicher. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 24. September. Gegen 22.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte auf der Straße Seilfahrt, wie der 18-Jährige seinen hochmotorisierten Wagen mehrfach stark beschleunigte. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren