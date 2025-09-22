Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei zieht Bilanz zum Fußballspiel Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock - überwiegend friedlicher Verlauf

45356 E.-Vogelheim:

Am Samstag (20. September) trafen im Stadion an der Hafenstraße Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock aufeinander. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und kontrollierte im Vorfeld mehrere anreisende Rostock-Fans. Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz insgesamt friedlich, wenngleich es zu einzelnen Strafanzeigen sowie Platzverweisen kam.

Bereits auf der Anreise stellten Einsatzkräfte am Rastplatz Speckhorn (A43) eine größere Anzahl von Kleinbussen aus Rostock fest. Die Fahrzeuge wurden später auf der Bottroper Straße aufgenommen und kontrolliert.

Insgesamt überprüfte die Polizei 44 Fahrzeuge mit 248 Insassen. Gegen 29 Personen sprach die Polizei Platzverweise aus. Es wurden 12 Strafanzeigen gefertigt und 51 Gegenstände (u. a. Passivbewaffnung) sichergestellt.

Während der Spielphase kam es im Gästeblock zum Abbrennen von Pyrotechnik. Diesbezüglich wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell