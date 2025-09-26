Polizei Bochum

POL-BO: Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos am Freitagabend, 26. September, in Bochum-Wattenscheid sind drei Personen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf dem Wattenscheider Hellweg, Ecke Stalleickenweg. Ein 59-jähriger Essener befuhr diese Straße mit seinem Auto in Fahrtrichtung Bochumer Landstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er auf Höhe des Stalleickenwegs in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto eines 26-jährigen Esseners. Dieser war mit einer 25-jährigen Beifahrerin (ebenfalls aus Essen) unterwegs.

Rettungswagen brachten die drei Personen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Wattenscheider Hellweg im Bereich des Stalleickenwegs gesperrt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell