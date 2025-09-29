Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Bild-Infos

Download

Donndorf (ots)

Mit einem lauten Knall wurden am Montag, gegen 2.20 Uhr, die Anwohner der Wieheschen Straße geweckt. Ursächlich hierfür war, dass bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten sprengten. Die Diebe verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zur Höhe des Beuteguts können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Durch Zeugenhinweise wurde der Polizei bekannt gemacht, dass sich zum Tatzeitpunkt vermutlich zwei junge, männliche, maskierte Personen im Nahbereich aufhielten. Diese hatten Taschenlampen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder Hinweise zu den zwei Männern geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0254379

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell