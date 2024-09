Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Begrüßung der neuen Studienjahrgänge

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Villingen-Schwenningen (ots)

Für 930 neue Studierende begann am heutigen Montag, 30. September 2024, ihr fachtheoretisches Bachelorstudium auf dem Campus der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.

484 davon befinden sich im 47. Studienjahrgang, der das Studium für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, das verwendungsorientierte Studium, absolviert. Für sie wird sich in den nächsten Monaten noch die Frage stellen, ob sie sich für den Studiengang Schutzpolizei oder Kriminalpolizei entscheiden wollen. 17 Studierende sind davon bereits ausgenommen. Diese haben sich für den Studiengang Kriminalpolizei mit dem Schwerpunkt IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen entschieden und werden dabei zu Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten mit dieser Spezialisierung ausgebildet.

Weitere 446 Studierende im nunmehr 3. Jahrgang des Polizeistudiums im Ausbildungsdienst, dem Studium für Aufsteigerinnen und Aufsteiger aus dem mittleren Polizeivollzugsdienst, werden in Ihrem dreisemestrigen Bachelorstudium ihr Ziel verfolgen, in eineinhalb Jahren Polizeioberkommissarin oder Polizeioberkommissar zu sein.

Für alle Bachelorstudiengänge gibt es denselben Abschluss: "Bachelor of Arts (B.A.) - Polizeivollzugsdienst/Police Service", der einhergeht mit der Ernennung zur Oberkommissarin bzw. zum Oberkommissar.

Präsident Matthias Zeiser begrüßte die Neuankömmlinge in der gut gefüllten Sporthalle auf dem Campus der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Er ging auf das bevorstehende Studium mit all seinen Begleiterscheinungen ein. Er wies die Neustudierenden auch darauf hin, dass sie von der Bevölkerung als Polizistin und Polizist wahrgenommen werden und nicht primär als Studentin oder Student. Dies sollte allen auch beim Feiern in den Wohngebäuden und auf dem Campus sowie beim Parken in den Wohngebieten stets bewusst sein. Seinen Erwartungen an die Studierenden definierte er abschließend: Menschlichkeit - Zuverlässigkeit - Leistungsstärke.

Als Vertreterin des Dienstherrn sprach anschließend Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz zu den Studierenden. "Jetzt kommt etwas anderes." Diese Worte hatte sie am Wochenende in einem Ladengeschäft entdeckt, in welchem der Besitzer wohl auf eine Veränderung hinweisen wollte. Veränderungen gibt es heute auch bei den neuen Studienjahrgängen. Ihnen geht es nun auch so, dass jetzt etwas anderes kommt. Orientiert an einem Zitat von Willy Brandt "Die Zukunft wird nicht von denen gemeistert, die an der Vergangenheit kleben." zeigte sie die Veränderungsprozesse in der Polizei Baden-Württemberg auf, die derzeit vollzogen werden, sei es aufgrund der vielen Neueinstellungen in den vergangenen Jahren, den Herausforderungen durch KI und Digitalisierung oder auch die stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungen. Sie wünschte allen Studierenden, sich nicht als Konkurrenten sondern als ein Team zu sehen und dass sie sich später gerne an ihr Studium zurückerinnern.

Der Oberbürgermeister der Doppelstadt, Jürgen Roth, sprach ebenfalls ein Grußwort an die neuen temporären Bürger Villingen-Schwenningens. Er betonte, dass Villingen-Schwenningen, abgekürzt VS, mit nunmehr rund 6.500 Studierenden eine echte Hochschulstadt sei. Daneben sei VS auch eine Sportstadt mit fünf Bundesligisten in unterschiedlichsten Sportarten. Er ging auch darauf ein, dass Schwenningen eine Stadt der Migration sei. Rund 52 % der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund, Angehörige aus insgesamt 117 Nationen leben hier zusammen. Er betonte, dass die Studierenden als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Garant für den Rechtsstaat seien und die Freiheitlich Demokratischen Grundordnung verteidigen.

Präsident Matthias Zeiser beendete die Veranstaltung mit einem Appell an die Studierenden: "Behalten Sie Ihre Neugier". Er warb jetzt schon zur Teilnahme an der Evaluation des Studiums, damit dieses ständig optimiert werden kann. Abschließend bedankte er sich auch beim Team hinter dem Team, das notwendig ist, damit alle Abläufe im Hochschulbetrieb gut funktionieren.

Der Campus Villingen-Schwenningen ist der zentrale Studienort für das Bachelorstudium der Polizei Baden-Württemberg. Zudem absolviert hier der Masterstudiengang für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst sein erstes Studienjahr. Auch für das Jahr 2025 stehen die Chancen gut für einen Ausbildungs-oder Studienplatz bei der Polizei Baden-Württemberg. Der Bewerbungsschluss für den Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Juli 2025 ist der 31. Dezember 2024. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Karrierewebsite der Polizei Baden-Württemberg (www.karriere-polizei-bw.de).

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell