LPI-NDH: E-Bike gestohlen

Artern (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag ein E-Bike, welches in der Grabenstraße gesichert abgestellt war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr. Bei dem entwendeten Pedelec handelte es sich um ein graues Fahrrad des Herstellers Brennabor im Wert von etwa 1600 Euro.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 0361/574365555 zu melden.

Aktenzeichen: 0254596

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

