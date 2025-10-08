Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 12000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Dienstag, 07.10.2025 gegen 13.00 Uhr ein 51 Jahre alter Mann die B317/ Wiesentalstraße in absteigende Fahrtrichtung und geriet dabei in den Gegenverkehr. In Folge kollidierte er frontal mit einem auf der Gegenfahrbahn stehenden Hyundai. Die 50-jährige Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbständig ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Mercedes 7000 Euro.

