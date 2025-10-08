POL-FR: Rheinfelden: Geparkter Audi am Straßenrand beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 06.10.2025 zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr, ein am Straßenrand geparkter Audi A1, welcher in der Straße "Am Ölberg" auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt war. Der Sachschaden von rund 4000 Euro wurde im hinteren rechten Bereich des Fahrzeuges verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
