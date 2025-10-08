PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geparkter Audi am Straßenrand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 06.10.2025 zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr, ein am Straßenrand geparkter Audi A1, welcher in der Straße "Am Ölberg" auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt war. Der Sachschaden von rund 4000 Euro wurde im hinteren rechten Bereich des Fahrzeuges verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

