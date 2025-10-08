POL-FR: Rheinfelden: Geparkter Audi am Straßenrand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 19:45 Uhr soll ein ca. 60-70 Jahre alter Mann, ein Grundschulkind in der Zähringerstraße in Bad Säckingen, auf Höhe einer Klinik, geschlagen haben. Laut Aussage des Kindes habe der ältere Mann es zunächst am Arm gepackt und ihm zwei "Ohrfeigen" gegeben. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts ...

