Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: 28-Jähriger wegen Verdacht des Drogenbesitzes in Haft

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.10.2025, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann in der Wirthstraße im Freiburger Stadtteil Landwasser vorläufig festgenommen, nachdem eine größere Menge Betäubungsmittel bei ihm festgestellt werden konnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Mann zuvor Passanten lautstark bedroht und versucht, sich eines Fahrzeugs zu bemächtigen. Aufgrund dessen sei ein Notruf abgesetzt worden und habe ein Zeuge den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des 28-Jährigen, konnten bei ihm zum Verkauf vorbereitetes Kokainpulver aufgefunden werden.

Wie sich weiter herausstellte, war der Mann albanischer Staatsangehörigkeit in der Vergangenheit bereits wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt und hielt sich zudem unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell