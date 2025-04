LPI-EF: Vermeintliche Giftköder gefunden

Sömmerda (ots) - Am Mittwochnachmittag kam ein Autofahrer auf einem Wirtschaftsweg bei Sömmerda von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Der 43-Jährige war mit seinem Skoda in Richtung Griefstedt unterwegs gewesen, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei verletzte er sich leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die ...

mehr